«Сиэтл» обменял Джиордано и Блэкуэлла в «Торонто»

Игроки «Сиэтла» Марк Джиордано и Колин Блэкуэлл перешли в «Торонто», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Взамен на игроков «Кракен» получит три выбора на драфте (второй раунд-2022, второй раунд-2023 и третий раунд-2024). Также «Сиэтл» удержит в своей платежной ведомости 50 процентов зарплаты Джиордано.

В текущем сезоне 38-летний Джиордано провел 55 матчей, в которых набрал 23 (6+17) очка. У 28-летнего Блекуэлла 17 (8+9) очков в 39 играх.