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Сегодня, 03:30

«Рейнджерс» обыграли «Каролину», Георгиев отразил 44 броска

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Каролину» со счетом 2:0.

Отличились Крис Крайдер и Фрэнк Ватрано. Вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 44 броска, у форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова «-1».

После этого матча «Рейнджерс» с 85 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Каролина» с 88 очками — на второй строчке.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 61 41 20 88
2 Питтсбург 63 38 25 85
3 Рейнджерс 62 39 23 83
4 Вашингтон 64 35 29 80
5 Коламбус 63 32 31 67
6 Айлендерс 60 26 34 61
7 Филадельфия 62 20 42 51
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 61 39 22 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 62 38 24 81
5 Детройт 62 25 37 57
6 Баффало 62 21 41 50
7 Оттава 62 22 40 49
8 Монреаль 62 17 45 43
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 62 44 18 93
2 Сент-Луис 61 34 27 77
3 Миннесота 60 36 24 76
4 Нэшвилл 62 36 26 76
5 Даллас 61 34 27 71
6 Виннипег 62 28 34 66
7 Чикаго 62 22 40 53
8 Аризона 61 20 41 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 62 38 24 84
2 Лос-Анджелес 64 34 30 76
3 Эдмонтон 62 35 27 74
4 Вегас 64 34 30 72
5 Ванкувер 63 30 33 67
6 Анахайм 64 27 37 65
7 Сан-Хосе 61 26 35 60
8 Сиэтл 63 19 44 44
Результаты / календарь
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26.03
21.03 01:00
Каролина – Рейнджерс
- : -
21.03 02:00
Сан-Хосе – Аризона
 - : -
21.03 02:00
Чикаго – Виннипег
 - : -
21.03 05:00
Ванкувер – Баффало
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 90
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 86
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 41
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 62 40
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 41 2.05
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 29 2.09
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