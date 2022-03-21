«Рейнджерс» обыграли «Каролину», Георгиев отразил 44 броска

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Каролину» со счетом 2:0.

Отличились Крис Крайдер и Фрэнк Ватрано. Вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 44 броска, у форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова «-1».

После этого матча «Рейнджерс» с 85 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Каролина» с 88 очками — на второй строчке.