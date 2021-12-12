Гол Бина в овертайме принес «Коламбусу» победу над «Сиэтлом»

«Коламбус» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник «Блю Джекетс» Джейк Бин.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду 22 минуты и 50 секунд и не отличился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-2».

«Сиэтл» потерпел третье поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Коламбус» — 4:5 ОТ (0:0, 1:4, 3:0, 0:1)

Голы: Бьоркстранд — 9 (Дженнер), 28:13 — 0:1. Рословик — 5 (Доми, Ворачек), 31:40 — 0:2. Маккэн — 11 (Эберле), 33:46 — 1:2. Доми — 5 (Рословик, Бин), 36:43 — 1:3. Доми — 6 (Бьоркстранд, Дженнер), 39:34 — 1:4. Шварц — 6 (бол., Донской, Джиордано), 43:42 — 2:4. Гики — 3 (Эпплтон, Танев), 44:04 — 3:4. Данн — 3 (Ларссон, Ярнкрок), 55:54 — 4:4. Бин — 4 (Ворачек, Керали), 60:55 — 4:5.

Вратари: Грубауэр — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (12+10+9+1) — 29 (8+13+7+1).

Наши: — - Гавриков (22.50/0/-2).

12 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.