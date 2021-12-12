«Эдмонтон» проиграл «Каролине», Драйзайтль и Макдэвид не набрали очков

«Эдмонтон» проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Единственную шайбу «Ойлерз» забросил Райан Ньюджент-Хопкинс. У «Харрикейнз» дубль сделал Себастьян Ахо, еще один гол на счету Нино Нидеррайтера.

Лидеры списка бомбардиров нынешнего сезона, форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не набрали очков в матче с «Каролиной». Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, сделавший результативную передачу в игре с «Баффало» (3:2 Б), сократил отставание от хоккеистов «Ойлерз» до одного очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Каролина» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Ахо — 14 (бол., Трочек, Терявяйнен), 7:17 — 0:1. Нидеррайтер — 6 (Ахо), 26:19 — 0:2. Нюджент-Хопкинс — 3 (Пулюярви, Нерс), 30:11 — 1:2. Ахо — 15, 57:16 — 1:3.

Вратари: Коскинен (57:37) — Андерсен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (10+4+9) — 31 (10+14+7).

Наши: — - Свечников (18.48/3/0).

12 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18025 зрителей.