«Сиэтл» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» в гостях обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ойлерз» прервали серию из четырех поражений подряд — 7 очков и 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» с 12 очками на 10-й строчке.

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