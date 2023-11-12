«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ 12 ноября 2023 года

«Лос-Анджелес» дома проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Лос-Анджелес» набрал 19 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Филадельфии» — 15 очков и 11-е место «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте