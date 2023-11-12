«Колорадо» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Колорадо» со счетом 8:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Сент-Луис» с 15 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Колорадо» с 16 очками — на пятой строчке.

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