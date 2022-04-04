«Сиэтл» обыграл «Даллас», у Гурьянова «-2»

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4:1.

В составе «Кракен» отличились Джаред Маккэн, Райан Донато, Янни Гурд и Карсон Кульман. У «Старз» шайбу забросил Джон Клинберг, форвард Дмитрий Гурьянов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Сиэтл» с 50 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Даллас» с 81 очком — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Даллас» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы: Маккэн — 25 (мен., Веннберг, Соуси), 3:55 — 1:0. Донато — 14 (Соуси, Веннберг), 44:53 — 2:0. Клингберг — 5 (Бенн, Хенли), 54:25 — 2:1. Гурд — 17 (Раск, Кулман), 57:47 — 3:1. Кулман — 2 (п.в.), 59:19 — 4:1.

Вратари: Дриджер — Эттингер (52:20 — 52:31, 58:18 — 59:19).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (8+15+6) — 30 (6+10+14).

Наши: — - Гурьянов (17.10/1/-2), Наместников (12.55/0/0).

4 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.