«Сиэтл» обыграл «Даллас», у Гурьянова «-2»
«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4:1.
В составе «Кракен» отличились Джаред Маккэн, Райан Донато, Янни Гурд и Карсон Кульман. У «Старз» шайбу забросил Джон Клинберг, форвард Дмитрий Гурьянов завершил встречу с показателем полезности «-2».
После этого матча «Сиэтл» с 50 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Даллас» с 81 очком — на девятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Даллас» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
Голы: Маккэн — 25 (мен., Веннберг, Соуси), 3:55 — 1:0. Донато — 14 (Соуси, Веннберг), 44:53 — 2:0. Клингберг — 5 (Бенн, Хенли), 54:25 — 2:1. Гурд — 17 (Раск, Кулман), 57:47 — 3:1. Кулман — 2 (п.в.), 59:19 — 4:1.
Вратари: Дриджер — Эттингер (52:20 — 52:31, 58:18 — 59:19).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 29 (8+15+6) — 30 (6+10+14).
Наши: — - Гурьянов (17.10/1/-2), Наместников (12.55/0/0).
4 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
|4.04
|02:00
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Ванкувер – Вегас
|2 : 3 ОТ
|4.04
|02:00
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Вашингтон – Миннесота
|1 : 5
|4.04
|02:00
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Рейнджерс – Филадельфия
|3 : 4 Б
|4.04
|02:00
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Чикаго – Аризона
|2 : 3 ОТ
|4.04
|03:00
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Анахайм – Эдмонтон
|1 : 6
|4.04
|04:00
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Сиэтл – Даллас
|4 : 1