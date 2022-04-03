«Вашингтон» проведет матч с «Миннесотой», «Рейнджерс» сыграет с «Филадельфией» в НХЛ

В ночь с 3 на 4 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Миннесотой» Кирилла Капризова и другие встречи.

3 апреля, воскресенье (время — московское)

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Флорида» — 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)

Голы: Окпосо — 18 (Самуэльссон, Икин), 17:13 — 1:0. Юбердо — 24 (Жиру), 26:18 — 1:1. Лунделл — 15 (Чиаро, Марчмент), 35:55 — 1:2. Дюклер — 27 (Форслинг, Уигар), 37:01 — 1:3. Дюклер — 28 (Барков, Верхэге), 40:57 — 1:4. Скиннер — 28 (бол., Миттельштадт, Так), 48:25 — 2:4. Томпсон — 31 (бол., Скиннер, Миттельштадт), 50:19 — 3:4. Уигар — 7 (бол., Жиру, Барков), 58:25 — 3:5.

Вратари: Токарски (59:20) — Найт.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (10+8+11) — 40 (9+22+9).

Наши: — - -.

3 апреля. Баффало. KeyBank Center. 11787 зрителей.

20.00. «Оттава» — «Детройт»

23.00. «Нью-Джерси» — «Айлендерс»

4 апреля, понедельник

02.00. «Ванкувер» — «Вегас»

02.00. «Вашингтон» — «Миннесота»

02.00. «Рейнджерс» — «Филадельфия»

02.00. «Чикаго» — «Аризона»

03.00. «Анахайм» — «Эдмонтон»

04.00. «Сиэтл» — «Даллас»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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