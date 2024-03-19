Главный тренер «Вашингтона» оценил дубль Овечкина в матче с «Калгари»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал дубль форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:2).

«Стабильность... Не только в плане результативности, но и в том, что он вынослив и способен играть матч за матчем все эти годы. Рад за него. Он забил свои 20-й и 21-й голы, и они были очень важны. Нам сегодня нужна была каждая частичка этих двух шайб», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

После матча с «Калгари» у 38-летнего Овечкина 843 гола за карьеру в НХЛ. Россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 51 шайбы.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 52 (21+31) набранных очка в 64 встречах.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков.

21 марта «Кэпиталз» сыграют дома с «Торонто». Начало — в 02.30 мск.