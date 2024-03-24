Шестеркин стал третьим вратарем в истории «Рейнджерс», одержавшим 30 побед в трех сезонах

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3 Б).

Победа над «Пантерз» стала для россиянина 30-й в сезоне-2023/24. Шестеркин стал третьим голкипером в истории «Рейнджерс», одержавшим 30 побед в трех сезонах.

До Шестеркина это удавалось Хенрику Лундквисту (11 сезонов) и Эду Джакомину (5).