«Рейнджерс» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» дома обыграли «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» вышли на первое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 98 очками в 71 матче. «Флорида» идет на третьей строке с 95 очками в 70 играх.