Рыбин уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Как мне кажется, у Саши не было удовлетворения от собственной игры, особенно когда у него шла безголевая серия. Но понятно: когда ты забросил больше 800 шайб, не бывает так, что ты резко перестаешь это делать. Он способен играть хоть до 50 лет и точно побьет рекорд Гретцки. Способен ли Александр установить рекорд в НХЛ по продолжительности голевой серии для хоккеистов от 38 лет и старше? Давайте подождем пару матчей и посмотрим. Может быть, он и обойдет Бобби Халла — это же Овечкин, он способен на все», — приводит слова Рыбина RT.

На счету Овечкина 835 голов за всю карьеру в НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги и отстает на 59 голов от Гретцки, которому принадлежит рекорд.