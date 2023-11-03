Шестеркин признан второй звездой матча против «Каролины»

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:1).

27-летний россиянин отразил 26 бросков из 27. Первой звездой признан форвард Уильям Кулле, забросивший победную шайбу. Третья звезда — защитник Джейкоб Труба, отметившийся результативной передачей.

В текущем сезоне Шестеркин провел 8 матчей, пропустив 18 шайб и отразив 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2.36.