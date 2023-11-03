«Даллас» одержал третью победу подряд
«Даллас» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Старз» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.
«Даллас» с 15 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 14-й строчке — 5 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Даллас» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Голы: Дюшен — 2 (Марчмент, Линделл), 8:08 — 0:1. Кейн — 3 (Нюджент-Хопкинс), 17:00 — 1:1. Павелски — 4 (Хинтц, Хейсканен), 23:25 — 1:2. Хинтц — 4 (бол., Павелски, Бенн), 36:06 — 1:3. Хинтц — 5 (Павелски, Робертсон), 42:37 — 1:4. Ганье — 1 (Сиси, Кулак), 50:35 — 2:4. Ганье — 2 (Кейн), 53:36 — 3:4.
Вратари: Скиннер (37:37 — 37:54, 58:07) — Уэджвуд (35:41 — 35:45).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 50 (13+11+26) — 27 (9+9+9).
Наши: — - Дадонов (11.13/1/0).
3 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17290 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|10
|8
|2
|16
|2
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|13
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|12
|4
|Каролина
|11
|6
|5
|12
|5
|Коламбус
|10
|4
|6
|10
|6
|Вашингтон
|9
|4
|5
|9
|7
|Филадельфия
|10
|4
|6
|9
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|19
|2
|Детройт
|11
|6
|5
|13
|3
|Монреаль
|9
|5
|4
|12
|4
|Торонто
|10
|5
|5
|12
|5
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|6
|Тампа-Бэй
|10
|4
|6
|11
|7
|Баффало
|10
|5
|5
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|7
|2
|15
|2
|Колорадо
|9
|7
|2
|14
|3
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|4
|Аризона
|9
|4
|5
|9
|5
|Нэшвилл
|9
|4
|5
|8
|6
|Миннесота
|10
|3
|7
|8
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|9
|1
|19
|2
|Лос-Анджелес
|10
|6
|4
|14
|3
|Ванкувер
|9
|6
|3
|13
|4
|Анахайм
|10
|6
|4
|12
|5
|Сиэтл
|10
|3
|7
|8
|6
|Эдмонтон
|9
|2
|7
|5
|7
|Калгари
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
|3.11
|02:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|2 : 3
|3.11
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 1
|3.11
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|4 : 2
|3.11
|02:00
|
Детройт – Флорида
|0 : 2
|3.11
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|0 : 3
|3.11
|02:00
|
Бостон – Торонто
|3 : 2 Б
|3.11
|03:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|3 : 5
|3.11
|04:00
|
Эдмонтон – Даллас
|3 : 4
|3.11
|05:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|3.11
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|3.11
|05:00
|
Аризона – Монреаль
|- : -
|3.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|9
|20
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|9
|18
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|9
|16
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|11
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|10
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|11
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|5
|1.38