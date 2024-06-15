Россия остается под санкциями в зимнем спорте. Еще один потерянный сезон?

Федерация санного спорта продлила отстранение наших спортсменов, в лыжных и конькобежных видах даже не рассматривали вопрос о возвращении.

Похоже, российские спортсмены из зимних видов спорта не смогут выступать на международной арене даже в нейтральном статусе еще минимум один сезон. Вопреки рекомендациям МОК, конгресс Международной федерации санного спорта продлил в отношении наших спортсменов санкции, введенные в феврале 2022 года. Ранее конгрессы Международной лыжной федерации и Международного союза конькобежцев даже не рассматривали «российский вопрос». Если принимать во внимание командные виды хоккей и керлинг, которые не подпадают под рекомендации МОК, недоступными для отечественных «зимников» на ближайшую перспективу уже оказались 12 из 16 олимпийских дисциплин (а скорее всего, окажутся 16 из 16). В последний сезон перед Играми-2026 это крайне неприятная тенденция.

Железный занавес

Свое игнорирование рекомендаций МОК чиновники из санного спорта объясняют тем, что «присутствие спортсменов, тренеров, инструкторов и должностных лиц Федерации санного спорта России (ФССР) может привести к увеличению риска нарушения безопасности и честности турниров и их участников, в том числе для российских представителей». Почему, например, в теннисе, велоспорте или в гребле на каноэ «риска безопасности и честности» нет, а в санном спорте есть — огромная загадка. А разрешается она достаточно просто — главой мировой санной федерации является представитель Латвии Эйнарс Фогелис, а заправляют всем там в основном немцы. Похожая ситуация с доминированием функционеров из недружественных России западных стран — практически во всех зимних видах.

Эйнарс Фогелис. Фото Getty Images

Напоминаю, что почти во всех летних олимпийских видах спорта российские спортсмены возращены на мировою арену в нейтральном статусе. Исключение составляют только особенно упертые легкая атлетика и серфинг. Не все наши сборные согласились на выступление без флага, некоторые (например, тяжелая атлетика, плавание, прыжки в воду, академическая гребля, стрельба из лука) добровольно отказались от участия в олимпийском отборе в Париж-2024, поскольку посчитали условия выступления неприемлемыми. Однако эта ситуация кардинально отличается от железного занавеса, который опущен перед нами в зимних видах. Там у спортсменов никакого выбора просто нет — ни сложного, ни простого.

Некоторые наши атлеты-«зимники» говорили, что не собираются соглашаться на нейтральный статус в любом случае. По этому поводу много резких заявлений сделала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

С другой стороны — организаторы ряда соревнований в Западной и Северной Европе (например, лыжного чемпионата мира-2025 в Норвегии) подчеркивали, что не пустят россиян на свои арены, даже если международные федерации отменят тотальный бан. В общем, ситуация накануне Олимпиады-2026 складывается нехорошая. Между тем в некоторых видах спорта в будущем сезоне начнет формироваться квалификационный рейтинг, согласно которому будут распределяться путевки на Игры в Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Татьяна Иванова. Фото Global Look Press

Какие есть варианты?

Из зимних олимпийских дисциплин последнее слово в «русском вопросе» пока не сказали в бобслее/скелетоне (конгресс IBSF намечен на 17-20 июня в Лейк-Плэсиде), биатлоне (конгресс IBU запланирован на 26-29 сентября в Белграде) и ски-альпинизме (ISMF Council собирается заседать 17 октября в Баку). Однако нет никаких предпосылок, что и в этих дисциплинах ситуация сдвинется с мертвой точки в обозримом будущем. А это значит, что перспектива пропуска нами зимних Игр-2026 более чем реальна. Конечно, вопрос снятия бана необязательно решать именно на конгрессе. В целом с этим вполне может справиться исполком федерации практически в любой момент. Но вариантов возращения пока, увы, не просматривается.

Наши «зимники» уже пропустили концовку сезона-2021/22, а также целиком сезоны-2022/23 и -2023/24. На очереди еще одна зима, а четкого плана, как выбраться из изоляции, как не было, так и нет. Спартакиада сильнейших с участием белорусов — это, конечно, хорошо, и национальные серии с большим призовым фондом — тоже. Однако мы видим, как в шахматах ради решения проблем с допуском мы перешли в Азиатскую конфедерацию, как в художественной гимнастике продвигаем клубную систему, а в легкой атлетике заявляемся на коммерческие старты и открытые чемпионаты других стран. Проводим Игры БРИКС, в конце концов. Есть ли что-то подобное в зимних дисциплинах, которые сейчас сильнее других страдают от санкций? Увы, большинство федераций просто сидят и ждут чуда в виде улучшения геополитической ситуации. В то время как становится очевидным: ждать придется очень долго. И, если мы не хотим потерять эти виды спорта, надо действовать.