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Россия остается под санкциями в зимнем спорте. Еще один потерянный сезон?

Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян
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Саночница Татьяна Иванова
Международная федерация санного спорта продлила отстранение российских спортсменов.
Фото Getty Images
Федерация санного спорта продлила отстранение наших спортсменов, в лыжных и конькобежных видах даже не рассматривали вопрос о возвращении.

Похоже, российские спортсмены из зимних видов спорта не смогут выступать на международной арене даже в нейтральном статусе еще минимум один сезон. Вопреки рекомендациям МОК, конгресс Международной федерации санного спорта продлил в отношении наших спортсменов санкции, введенные в феврале 2022 года. Ранее конгрессы Международной лыжной федерации и Международного союза конькобежцев даже не рассматривали «российский вопрос». Если принимать во внимание командные виды хоккей и керлинг, которые не подпадают под рекомендации МОК, недоступными для отечественных «зимников» на ближайшую перспективу уже оказались 12 из 16 олимпийских дисциплин (а скорее всего, окажутся 16 из 16). В последний сезон перед Играми-2026 это крайне неприятная тенденция.

Железный занавес

Свое игнорирование рекомендаций МОК чиновники из санного спорта объясняют тем, что «присутствие спортсменов, тренеров, инструкторов и должностных лиц Федерации санного спорта России (ФССР) может привести к увеличению риска нарушения безопасности и честности турниров и их участников, в том числе для российских представителей». Почему, например, в теннисе, велоспорте или в гребле на каноэ «риска безопасности и честности» нет, а в санном спорте есть — огромная загадка. А разрешается она достаточно просто — главой мировой санной федерации является представитель Латвии Эйнарс Фогелис, а заправляют всем там в основном немцы. Похожая ситуация с доминированием функционеров из недружественных России западных стран — практически во всех зимних видах.

Глава мировой федерации санного спорта Эйнарс Фогелис
Эйнарс Фогелис.
Фото Getty Images

Напоминаю, что почти во всех летних олимпийских видах спорта российские спортсмены возращены на мировою арену в нейтральном статусе. Исключение составляют только особенно упертые легкая атлетика и серфинг. Не все наши сборные согласились на выступление без флага, некоторые (например, тяжелая атлетика, плавание, прыжки в воду, академическая гребля, стрельба из лука) добровольно отказались от участия в олимпийском отборе в Париж-2024, поскольку посчитали условия выступления неприемлемыми. Однако эта ситуация кардинально отличается от железного занавеса, который опущен перед нами в зимних видах. Там у спортсменов никакого выбора просто нет — ни сложного, ни простого.

Некоторые наши атлеты-«зимники» говорили, что не собираются соглашаться на нейтральный статус в любом случае. По этому поводу много резких заявлений сделала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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С другой стороны — организаторы ряда соревнований в Западной и Северной Европе (например, лыжного чемпионата мира-2025 в Норвегии) подчеркивали, что не пустят россиян на свои арены, даже если международные федерации отменят тотальный бан. В общем, ситуация накануне Олимпиады-2026 складывается нехорошая. Между тем в некоторых видах спорта в будущем сезоне начнет формироваться квалификационный рейтинг, согласно которому будут распределяться путевки на Игры в Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Саночница Татьяна Иванова
Татьяна Иванова.
Фото Global Look Press

Какие есть варианты?

Из зимних олимпийских дисциплин последнее слово в «русском вопросе» пока не сказали в бобслее/скелетоне (конгресс IBSF намечен на 17-20 июня в Лейк-Плэсиде), биатлоне (конгресс IBU запланирован на 26-29 сентября в Белграде) и ски-альпинизме (ISMF Council собирается заседать 17 октября в Баку). Однако нет никаких предпосылок, что и в этих дисциплинах ситуация сдвинется с мертвой точки в обозримом будущем. А это значит, что перспектива пропуска нами зимних Игр-2026 более чем реальна. Конечно, вопрос снятия бана необязательно решать именно на конгрессе. В целом с этим вполне может справиться исполком федерации практически в любой момент. Но вариантов возращения пока, увы, не просматривается.

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Наши «зимники» уже пропустили концовку сезона-2021/22, а также целиком сезоны-2022/23 и -2023/24. На очереди еще одна зима, а четкого плана, как выбраться из изоляции, как не было, так и нет. Спартакиада сильнейших с участием белорусов — это, конечно, хорошо, и национальные серии с большим призовым фондом — тоже. Однако мы видим, как в шахматах ради решения проблем с допуском мы перешли в Азиатскую конфедерацию, как в художественной гимнастике продвигаем клубную систему, а в легкой атлетике заявляемся на коммерческие старты и открытые чемпионаты других стран. Проводим Игры БРИКС, в конце концов. Есть ли что-то подобное в зимних дисциплинах, которые сейчас сильнее других страдают от санкций? Увы, большинство федераций просто сидят и ждут чуда в виде улучшения геополитической ситуации. В то время как становится очевидным: ждать придется очень долго. И, если мы не хотим потерять эти виды спорта, надо действовать.

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