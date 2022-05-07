Глава НХЛ Беттмэн о разрыве связей с Россией: «Игроки выступают за клубы, а не страну»

Глава НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о статусе российских хоккеистов в лиге на фоне разрыва связей лиги с Россией.

«Мы разорвали деловые связи с Россией, и это обошлось нам в миллионы долларов. При этом считаю справедливым отметить, что российские хоккеисты выступают за свои клубы в НХЛ, а не за страну. Российские хоккеисты сейчас в непростой ситуации, особенно те, у кого остались семьи в России. Возможно, многим людям будет трудно это понять, но это реальность, которую нельзя упускать из вида», — цитирует Sportsnet Беттмена.

До этого Беттмен подтвердил, что российские хоккеисты смогут участвовать в драфте НХЛ-2022, который пройдет в Монреале с 7 по 8 июля.

В конце февраля НХЛ объявила о приостановке деловых отношений с Россией.