Шестеркин не верил, что станет лучшим голкипером регулярного сезона НХЛ

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признался, что не верил в то, что он будет признан лучшим вратарем по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«До последнего момента я не понимал, возможно ли это. Когда объявили команду и мое имя, я очень сильно обрадовался, но старался быть немного сдержанным, так как надо было не забыть свою речь. В итоге я ее забыл. Если бы я хорошо говорил по-английски, то не надо было бы ничего готовить», — цитирует Шестеркина ТАСС.

26-летний хоккеист завоевал приз лучшему голкиперу «Везина трофи» на церемонии в ночь на 22 июня. 29 из 32 генменеджеров клубов НХЛ поставили его на первое место по итогам голосования.

«Удивился тому, что получил так много первых мест и что практически все генменеджеры проголосовали за российских вратарей. Думаю, это очень хорошо для нашей вратарской школы», — добавил Шестеркин.

На награду также претендовали Якоб Маркстрем («Калгари») и Юусе Сарос («Нэшвилл»).