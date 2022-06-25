Плющев — о победе «Тампы» в пятом матче: «Борьба очень напряженная, а это всегда интересно»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Тампы-Бэй» над «Колорадо» в пятом матче финала Кубка Стэнли (3:2).

«Борьба очень напряженная, а это всегда интересно. Соперники пользуются своими сильными сторонами, играют практически ноздря в ноздрю. Конечно, такой хоккей нравится. Исполнительское мастерство достаточное высокое у хоккеистов, которые играют в обеих командах. Нет, говорить о фаворите я не могу. Игра идет плотная, жесткая. Никто не хочет отпускать. Может быть все, что угодно в этой серии», — сказал Плющев «СЭ».

После пяти встреч счет в серии 3-2 в пользу «Колорадо». Шестая игра состоится 27 июня в Тампе.