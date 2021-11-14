Шестеркин избежал травмы в матче с «Коламбусом» и сможет сыграть с «Нью-Джерси» завтра
07:25
Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан сообщил, что вратарь Игорь Шестеркин сможет принять участие в завтрашнем матче с «Нью-Джерси».
«Игорь на 100 процентов в порядке и готов выйти на лед завтра», — цитирует пресс-служба нью-йоркской команды Галлана.
Coach Gallant: Shesterkin is «100 percent» and is available as an option tomorrow.— New York Rangers (@NYRangers) November 14, 2021
Сегодня россиянин не смог завершить игру с «Коламбусом» (5:3). В конце третьего периода на вратаря упал фовард «Блю Джекетс» Александр Тексье, которого толкнул защитник «Рейнждерс» Патрик Немет. Вместо Шестеркина встречу доиграл его соотечественник Александр Георгиев.
Читайте также
Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю