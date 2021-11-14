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Шестеркин избежал травмы в матче с «Коламбусом» и сможет сыграть с «Нью-Джерси» завтра

07:25
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Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан сообщил, что вратарь Игорь Шестеркин сможет принять участие в завтрашнем матче с «Нью-Джерси».

«Игорь на 100 процентов в порядке и готов выйти на лед завтра», — цитирует пресс-служба нью-йоркской команды Галлана.

Сегодня россиянин не смог завершить игру с «Коламбусом» (5:3). В конце третьего периода на вратаря упал фовард «Блю Джекетс» Александр Тексье, которого толкнул защитник «Рейнждерс» Патрик Немет. Вместо Шестеркина встречу доиграл его соотечественник Александр Георгиев.

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Иван Торопцев все материалы автора
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