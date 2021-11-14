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Барабанов забросил две шайбы в трех последних матчах за «Сан-Хосе»

07:23
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Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

27-летний россиянин забросил шайбу на 50-й минуте встречи и сделал счет 2:4. Барабанов забил два гола в последних трех матчах.

На данный момент Барабанов набрал 6 (2+4) очков в 9 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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