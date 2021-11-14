Барабанов забросил две шайбы в трех последних матчах за «Сан-Хосе»
07:23
Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».
27-летний россиянин забросил шайбу на 50-й минуте встречи и сделал счет 2:4. Барабанов забил два гола в последних трех матчах.
На данный момент Барабанов набрал 6 (2+4) очков в 9 матчах сезона.
Barabonov with a nice power play goal ? #SJSharks pic.twitter.com/IsenpN0xQA— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) November 14, 2021
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