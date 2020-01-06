Российский голкипер Игорь Шестеркин займет место в воротах «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо», утверждает журналист Ларри Брукс в своем Twitter. Встреча пройдет 7 января, начало — в 03.00 (мск).

Вратарь Хенрик Лундквист останется в запасе. Об этом сообщил главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

В текущем сезоне 24-летний Шестеркин принял участие в 23 матчах за «Хартфорд» в АХЛ при проценте отраженных ударов — 93,2. Россиянин проводит первый сезон в Северной Америке. Для него этот вызов в основу «Нью-Йорка» стал первым в карьере.

Ранее Шестеркин получил приглашение на Матч звезд Американской хоккейной лиги.

Shesterkin in tomorrow v Colorado with Lundqvist backup, per Quinn. — Larry Brooks (@NYP_Brooksie) January 6, 2020

«Рейнджерс» вызвали в основную команду Шестеркина