«Рейнджерс» вызвали в основную команду Шестеркина
17:07
Пресс-служба «Рейнджерс» сообщает, что российский вратарь Игорь Шестеркин вызван в основной составы команды из фарм-клуба «Хартфорд».
В текущем сезоне 24-летний Шестеркин провел 23 матча за «Хартфорд» в АХЛ при проценте отраженных ударов — 93,2. Россиянин проводит первый сезон в Северной Америке.
Ранее Шестеркин получил приглашение на Матч звезд Американской хоккейной лиги.
OFFICIAL: Rangers recall goaltender Igor Shesterkin from @WolfPackAHL.— New York Rangers (@NYRangers) January 6, 2020
First @NHL recall for Igor Shesterkin. ?? pic.twitter.com/ZDZtd35pZk— New York Rangers (@NYRangers) January 6, 2020
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