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«Рейнджерс» вызвали в основную команду Шестеркина

17:07
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Пресс-служба «Рейнджерс» сообщает, что российский вратарь Игорь Шестеркин вызван в основной составы команды из фарм-клуба «Хартфорд».

В текущем сезоне 24-летний Шестеркин провел 23 матча за «Хартфорд» в АХЛ при проценте отраженных ударов — 93,2. Россиянин проводит первый сезон в Северной Америке.

Ранее Шестеркин получил приглашение на Матч звезд Американской хоккейной лиги.

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