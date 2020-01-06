«Рейнджерс» вызвали в основную команду Шестеркина

Пресс-служба «Рейнджерс» сообщает, что российский вратарь Игорь Шестеркин вызван в основной составы команды из фарм-клуба «Хартфорд».

В текущем сезоне 24-летний Шестеркин провел 23 матча за «Хартфорд» в АХЛ при проценте отраженных ударов — 93,2. Россиянин проводит первый сезон в Северной Америке.

Ранее Шестеркин получил приглашение на Матч звезд Американской хоккейной лиги.