Тренин и Шестеркин приглашены на Матч звезд АХЛ

Два российский игрока получили приглашение на Матч звезд Американской хоккейной лиги. Это голкипер «Хартфорда» Игорь Шестеркин и нападающий «Милуоки» Яков Тренин, сообщает официальный сайт лиги.

24-летний Шестеркин проводит первый сезон в Северной Америке. Он сыграл за «Хартфорд» 22 матча, в которых в среднем отражал 93,1 процента бросков и пропускал 1,98 шайбы за встречу.

22-летний Тренин провел в нынешнем сезоне в АХЛ 20 матчей и набрал 26 (14+12) очков. Он также дебютировал в НХЛ в составе «Нэшвилла»