Тренин и Шестеркин приглашены на Матч звезд АХЛ
22:45
Два российский игрока получили приглашение на Матч звезд Американской хоккейной лиги. Это голкипер «Хартфорда» Игорь Шестеркин и нападающий «Милуоки» Яков Тренин, сообщает официальный сайт лиги.
24-летний Шестеркин проводит первый сезон в Северной Америке. Он сыграл за «Хартфорд» 22 матча, в которых в среднем отражал 93,1 процента бросков и пропускал 1,98 шайбы за встречу.
22-летний Тренин провел в нынешнем сезоне в АХЛ 20 матчей и набрал 26 (14+12) очков. Он также дебютировал в НХЛ в составе «Нэшвилла»
The 2020 #AHLAllStar rosters are here.— AHL (@TheAHL) January 3, 2020
Details: https://t.co/iqb8pMCQyC pic.twitter.com/9cMX1RDNfm
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...