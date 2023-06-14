Шесть игроков оригинального состава «Вегаса» выиграли Кубок Стэнли

«Вегас» в финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 4-1.

Из оригинального состава «Голден Найтс» шесть игроков стали обладателями Кубка Стэнли: Брэйден Макнэбб, Ши Теодор, Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Уильям Каррье. Все они пришли в команду на драфте расширения или в рамках связанных с ним обменов. Для каждого это первая победа в Кубке Стэнли.

После вручения трофея капитан «Вегаса» Марк Стоун передал трофей Смиту, а затем его по очереди подняли все остальные представители оригинального состава.

Маршессо также стал обладателем «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф НХЛ.