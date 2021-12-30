Шайба Проворова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Сиэтлом»

«Филадельфия» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победила «Сиэтл» со счетом 3:2. Победную шайбу забросил российский защитник Иван Проворов.

Дубль в составе «Флайерз» оформил Джеймс ван Римсдайк. За «Сиэтл» отличились Янни Гурд и Джереми Лозон.

«Филадельфия» занимает девятое место в таблице Восточной конференции. «Сиэтл» — 15-й на «Западе».

24-летний Проворов в этом сезоне провел 30 матчей, в которых набрал 12 (3+9) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: ван Римсдайк — 6 (бол., Жиру, Конекны), 4:44 — 0:1. Гурд — 7 (бол., Соуси, Гики), 12:46 — 1:1. Лозон — 1 (Ларссон, Ярнкрок), 54:32 — 2:1. ван Римсдайк — 7 (Санхейм, Ристолайнен), 54:47 — 2:2. Проворов — 3 (Хэйс), 62:14 — 2:3.

Вратари: Грубауэр — Джонс.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (12+11+9+4) — 22 (6+5+10+1).

Наши: — - Проворов (27.04/1/+1).

30 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».