Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Эдмонтон» (4:2). Все трое были выбраны из состава «Блюз».

Российский нападающий Владимир Тарасенко признан первой звездой встречи. Он сделал две голевые передачи и забросил победную шайбу.

Второй звездой стал Джордан Кайру, который набрал 3 (1+2) очка. Замкнул тройку Роберт Томас, забросивший одну шайбу.