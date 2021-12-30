Тарасенко признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Эдмонтон»
07:20
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Эдмонтон» (4:2). Все трое были выбраны из состава «Блюз».
Российский нападающий Владимир Тарасенко признан первой звездой встречи. Он сделал две голевые передачи и забросил победную шайбу.
Второй звездой стал Джордан Кайру, который набрал 3 (1+2) очка. Замкнул тройку Роберт Томас, забросивший одну шайбу.
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