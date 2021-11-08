Шайба Подколзина принесла «Ванкуверу» победу над «Далласом»

«Ванкувер» одержал победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами Джей Ти Миллер, Элиас Петтерссон, Бо Хорват, Василий Подколзин, Джей Ти Миллер и Брок Безер. У «Далласа» отличились Джо Павелски, Люк Гленденинг и Джейми Бенн.

Отметим, что шайба 20-летнего россиянина стала победной для «Кэнакс» в этой встрече. Всего в дебютном сезоне у Подколзина три гола в 10 встречах.

Таким образом, «Ванкувер» набрал 11 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» с 10 очками идет на 12-й позиции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Даллас» — 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)

Голы: Павелски — 3 (бол., Робертсон, Хинтц), 13:35 — 0:1. Миллер — 4 (бол., Хьюз, Бесер), 22:19 — 1:1. Петтерссон — 2 (бол., Хьюз, Хорват), 26:37 — 2:1. Хорват — 5 (Пирсон, Экман-Ларссон), 28:10 — 3:1. Гленденинг — 3 (Робертсон, Сутер), 29:38 — 3:2. Подколзин — 3 (Гарлэнд, Хорват), 35:45 — 4:2. Сутер — 1 (бол., Хейсканен, Сегин), 43:23 — 4:3. Миллер — 5 (бол., Хьюз, Петтерссон), 53:44 — 5:3. Бесер — 4 (п.в., Петтерссон), 57:39 — 6:3.

Вратари: Демко — Худобин (57:12 — 57:39).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 36 (11+16+9) — 28 (11+8+9).

Наши: Подколзин (14.29/3/+1) — Гурьянов (13.02/0/0), Радулов (16.43/0/-2).

8 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.