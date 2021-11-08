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Форвард «Чикаго» Кэйн стал четвертым американцем, достигшим отметки в 1100 очков в НХЛ

09:24
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Форвард «Чикаго» Патрик Кэйн отметился результативной передачей в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:1 ОТ).

Таким образом, Кейн набрал 1100 очков в чемпионатах НХЛ и стал четвертым американцем, достигшим этой отметки.

Ранее 1100 очков в чемпионатах НХЛ набирали Майк Модано (1374 балла), Фил Хаусли (1232) и Джереми Реник (1216).

Также 32-летний форвард стал третьим в истории «Чикаго» игроком, набравшим в НХЛ не менее 1100 очков.

Ранее этой отметки достигали Стэн Микита (1467 баллов), а также Бобби Халл (1153).

Всего в 1038 матчах за карьеру в НХЛ Кэйн забросил 409 шайб и отдал 691 передачу. В девяти играх нынешнего сезона на его счету 12 (5+7) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/nashville-predators-chicago-blackhawks-game-recap/c-327298954

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