Шарангович рассказал о своем будущем в «Нью-Джерси»

Нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович высказался о своем дебютном сезоне в НХЛ, а также рассказал о будущем в «Дэвилз».

«Результаты, конечно, хорошие, но хотелось лучше. Объясню тем, что у меня была отличная летняя предсезонка с «Динамо», тренеры составили очень хорошую программу. Сезон для меня получился «два в одном»: играл и в КХЛ, и в НХЛ. Поэтому я был в хорошей физической форме. Плюс свою роль сыграла приостановка сезона АХЛ из-за коронавируса — я выступал в «Динамо» до начала регулярки в НХЛ. Считаю это большим плюсом: получил много игровой практики, доверия от тренерского штаба. Спасибо «Динамо» и руководству. Когда я поехал в лагерь «Нью-Джерси», был готов физически и был на ходу — в КХЛ получился неплохой отрезок. За счет этого и за счет работы, конечно, удалось провести хороший сезон в НХЛ.

Что думают в клубе по поводу моего будущего? У нас было интервью с генеральным менеджером и главным тренером — такое в Америке происходит после окончания сезона. Вроде главный тренер видит меня в команде. Как и генеральный менеджер, с ним также общался. Но речи о контракте пока не идет, этим будет заниматься мой агент Дэн Мильштейн", — цитирует Шаранговича hockey.by.

Сезон-2020/2021 Шарангович начинал в КХЛ в минском «Динамо», за которое провел 34 встречи, где набрал 25 (17+8) очков. В составе «Дэвилз» хоккеист принял участие в 54 матчах и набрал 30 (16+14) очков.