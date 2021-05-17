Кучеров вышел на шестое место по количеству голов в плей-офф НХЛ среди европейцев в возрасте до 28 лет
09:13
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился дублем в первом матче серии плей-офф против «Флориды» (5:4).
Теперь на его счету за карьеру 38 голов в плей-офф (за 91 игру). Он вышел на шестое место по этому показателю для игроков из Европы не старше 28 лет, обойдя россиянина Виктора Козлова.
По 42 гола в активе у россиянина Евгения Малкина и шведа Петера Форсберга. 51 шайбу забросил финн Эса Тикканен. Второе место в этом списке занимает чех Яромир Ягр (55 голов). Лидером является финн Яри Курри (78 шайб).
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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