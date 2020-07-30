Сезон в АХЛ должен начаться 4 декабря

Американская хоккейная лига определилась с датами проведения следующего сезона. Регулярный чемпионат должен стартовать 4 декабря, сообщает сайт АХЛ.

Более подробный календарь матчей будет известен позже.

Руководство АХЛ приняло решение не доигрывать сезон-2019/20. Из-за пандемии коронавируса оставшиеся матчи регулярного турнира и плей-офф не будут проводиться.