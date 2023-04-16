Сезон НХЛ-2022/23 стал самым результативным за 29 лет

Клубы НХЛ показали самую высокую результативность за 29 лет в сезоне-2022/23.

В среднем команды забивали 6,36 шайб за игру. Последний раз результативность выше была в сезоне-1993/94 (6,48).

В нынешнем сезоне отметку в 100 очков преодолели 11 игроков, что является лучшим результатом с сезона-1995/96 (12).

Самый результативным сезоном за последние 50 лет был сезон-1981/82 — 8,02 гола за игру в регулярном чемпионате.