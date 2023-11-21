Бобровский: «Игра под руководством Кенневилля ассоциируется с самыми сложными испытаниями в моей карьере»

Российский вратарь, чемпион мира, финалист Кубка Стэнли и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не чувствовал себя частью команды в период работы с «Флоридой» главного тренера Джоэля Кенневилля.

— Никогда не жалеете, что вам не дали доработать до конца с трехкратным обладателем Кубка Стэнли Джоэлем Кенневиллем, уволенным по нехоккейным причинам? «Флорида» при нем играла фантастически зрелищно, и вы подписывали контракт с «Пантерз» не в последнюю очередь потому, что там работает такой специалист.

— Да, Кенневилль — великий тренер. Выиграл три Кубка Стэнли, и ребята очень любили играть за него. Но насколько им было в радость за него играть — настолько же мне было тяжело. Сложно сказать, что было бы, если бы он остался в клубе, но для меня однозначно игра под его руководством ассоциируется с самыми сложными испытаниями в моей карьере.

— Сложно вам было, потому что команда играла в ультраатакующий хоккей? Или у вас с ним такие отношения сложились?

— В целом всего понемногу. Я не чувствовал себя частью команды. Ощущал себя отдельным от команды человеком. Когда мы выигрывали — не чувствовал, что я часть выигравшей команды, а когда проигрывали — было чувство, что проиграли из-за меня.