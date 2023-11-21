Бобровский: «Игра под руководством Кенневилля ассоциируется с самыми сложными испытаниями в моей карьере»
Российский вратарь, чемпион мира, финалист Кубка Стэнли и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не чувствовал себя частью команды в период работы с «Флоридой» главного тренера Джоэля Кенневилля.
— Никогда не жалеете, что вам не дали доработать до конца с трехкратным обладателем Кубка Стэнли Джоэлем Кенневиллем, уволенным по нехоккейным причинам? «Флорида» при нем играла фантастически зрелищно, и вы подписывали контракт с «Пантерз» не в последнюю очередь потому, что там работает такой специалист.
— Да, Кенневилль — великий тренер. Выиграл три Кубка Стэнли, и ребята очень любили играть за него. Но насколько им было в радость за него играть — настолько же мне было тяжело. Сложно сказать, что было бы, если бы он остался в клубе, но для меня однозначно игра под его руководством ассоциируется с самыми сложными испытаниями в моей карьере.
— Сложно вам было, потому что команда играла в ультраатакующий хоккей? Или у вас с ним такие отношения сложились?
— В целом всего понемногу. Я не чувствовал себя частью команды. Ощущал себя отдельным от команды человеком. Когда мы выигрывали — не чувствовал, что я часть выигравшей команды, а когда проигрывали — было чувство, что проиграли из-за меня.
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|4
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|2
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|12
|6
|25
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|10
|7
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|4
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|19
|9
|10
|22
|5
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|17
|8
|9
|19
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
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|15
|8
|7
|16
|8
|Монреаль
|18
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|11
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|12
|5
|25
|2
|Колорадо
|17
|11
|6
|22
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|22
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|19
|5
|Аризона
|18
|8
|10
|18
|6
|Нэшвилл
|17
|7
|10
|14
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|16
|5
|11
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|13
|6
|28
|2
|Ванкувер
|19
|13
|6
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|20
|7
|13
|19
|5
|Анахайм
|18
|9
|9
|18
|6
|Калгари
|18
|7
|11
|17
|7
|Эдмонтон
|17
|5
|12
|11
|8
|Сан-Хосе
|18
|3
|15
|7
|21.11
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|5 : 3
|21.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|5 : 4 ОТ
|21.11
|04:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|4 : 3
|21.11
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|6 : 3
|21.11
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|1 : 4
|21.11
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|3 : 4 ОТ
|21.11
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|3 : 1
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|19
|30
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|17
|29
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|19
|29
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|19
|13
|И
|КН
|
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Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Неделькович
Питтсбург
|3
|2
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|6
|2.01