«Сиэтл» — «Калгари»: видеообзор матча

«Калгари» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла 21 ноября.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

За хозяев в основное время голы забили Винс Данн, Джордан Эберле и Джаред МакКанн. У гостей по шайбе забросили Элиас Линдхольм, Джонатан Юбердо и Эндрю Манджапане. Автором победного гола в овертайме стал Расмус Андерссон.