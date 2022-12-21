Сергачева оштрафовали на пять тысяч долларов за удар форварда «Торонто»

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев оштрафован на пять тысяч долларов за удар хоккеиста «Торонто» Майкла Бантинга, сообщается на странице департамента безопасности игроков НХЛ.

Встреча в Торонто прошла в ночь на 21 декабря и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Сергачев в одном эпизоде ударил клюшкой по клюшке Бантинга, а в другом игровом эпизоде нанес удар рукой по лицу соперника. Пять тысяч долларов это максимальное наказание за подобное нарушение.

«Торонто» одержал первую победу за трех матча и прервал серию «Тампы» из 5 выигранных встреч подряд.

Канадская команда занимает третье место в таблице Восточной конференции с 46 очками в 33 матчах. «Тампа» идет на шестой строчке с 41 очком в 31 игре.