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Сегодня, 18:01

Защитник Артем Зуб подписал новый контракт с «Оттавой»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский защитник Артем Зуб подписал новый контракт с «Оттавой».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на четыре года, среднегодовая зарплата — 4,6 миллиона долларов. Зуб в сезоне-2023/24 будет получать 4 миллиона долларов, 4,8 миллиона долларов в сезонах-2024/25 и 2025/26, и 4,8 миллиона долларов в 2026/27.

Контракт, который начнет действовать 1 июля 2023 года, включает в себя запрет на обмен в 10 команд.

27-летний защитник играет за «Оттаву» с 2020 года. В текущем сезоне НХЛ Зуб провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Источник: ХК Оттава
Артем Зуб
ХК Оттава Сенаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 32 20 12 46
2 Нью-Джерси 32 21 11 44
3 Питтсбург 32 19 13 42
4 Рейнджерс 34 18 16 41
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 33 11 22 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 33 20 13 46
3 Тампа-Бэй 31 20 11 41
4 Баффало 32 16 16 34
5 Флорида 33 15 18 34
6 Детройт 31 13 18 33
7 Монреаль 32 15 17 32
8 Оттава 32 14 18 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 32 21 11 43
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 33 16 17 33
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 30 10 20 25
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 22 12 45
2 Лос-Анджелес 35 18 17 41
3 Сиэтл 31 18 13 39
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 33 15 18 36
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 34 10 24 26
8 Анахайм 33 9 24 21
Результаты / календарь
11.12
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22.12
23.12
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28.12
29.12
21.12 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 4 : 1
21.12 03:00
Питтсбург – Рейнджерс
3 : 2
21.12 03:00
Торонто – Тампа-Бэй
 4 : 1
21.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 5 : 3
21.12 04:00
Виннипег – Оттава
 5 : 1
21.12 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 5 : 2
21.12 06:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 4 : 1
21.12 06:30
Сан-Хосе – Калгари
 3 : 7
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 33 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 33 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 22 1.89
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 1.96
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