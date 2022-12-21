«Даллас» вывел Гурьянова из состава по семейным обстоятельствам

Российский нападающий Денис Гурьянов выведен из состава «Далласа», сообщает пресс-служба клуба.

Генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл объявил, что 25-летний россиянин получил бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам. На данный момент клуб не будет давать дальнейших комментариев по ситуации.

Гурьянов в текущем сезоне НХЛ сыграл в составе «Далласа» 25 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-4».