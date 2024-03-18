Сергачев провел тренировку на льду впервые после травмы

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев вышел на лед впервые после травмы.

«Здорово вернуться на лед», — написал Сергачев в соцсетях.

25-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3), который прошел 8 февраля. Во втором периоде встречи российский хоккеист неудачно упал после столкновения и повредил левую ногу. Его увезли со льда на носилках.

В текущем сезоне Сергачев провел 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.