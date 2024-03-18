Тренер «Вашингтона» Карбери: «Мирошниченко отлично играет. Он заслужил свое время на льду»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил игру форварда «столичных» Ивана Мирошниченко.

«Он отлично играет, и именно поэтому он сейчас здесь в 10-й игре, о которой мы все знаем, верно? Он заслужил. Это не любезность: «Эй, молодой игрок из первого раунда, попробуй себя в НХЛ». Он заслужил время на льду и эту возможность своей игрой», — приводит слова Карбери RMNB.

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2022. За клуб 20-летний россиянин сыграл 10 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Команда из Вашингтона занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 73 очка в 66 играх. 19 марта «Кэпиталз» сыграют с «Калгари».