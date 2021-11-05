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Сергачев провел жесткий силовой в голову соперника. Видео

03:40
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Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился жестким силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». В конце первого периода 23-летний россиянин плечом ударил в голову нападающего Митчелла Марнера, который убегал от Виктора Хедмана.

После этого момента на льду началась массовая потасовка, в которой Сергачев не стал участвовать. Его и Хедмана наказали малым штрафом.

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Евгений Козинов все материалы автора
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