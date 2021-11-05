Знарок прокомментировал ситуацию с допингом Ничушкина

Бывший главный тренер сборной России, консультант штаба сборной Олег Знарок прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина, взятой в 2013 году перед Олимпиадой в Сочи.

«Я начал работать в сборной с весны 2014 года. То, что было до этого, комментировать не могу, так как не знаю ситуации. Надеюсь, что информация не подтвердится, и Валера сможет играть в сборной», — сказал Знарок.

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