Знарок прокомментировал ситуацию с допингом Ничушкина
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Бывший главный тренер сборной России, консультант штаба сборной Олег Знарок прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина, взятой в 2013 году перед Олимпиадой в Сочи.
«Я начал работать в сборной с весны 2014 года. То, что было до этого, комментировать не могу, так как не знаю ситуации. Надеюсь, что информация не подтвердится, и Валера сможет играть в сборной», — сказал Знарок.
Россия лишилась элитного работяги. ВАДА нашло допинг у Ничушкина спустя 8 лет
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