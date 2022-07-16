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Сегодня, 15:54

Бывший нападающий СКА и «Сочи» подписал контракт с «Каролиной»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Каролина» заключила контракт с нападающим Мальте Стремваллем. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Соглашение с 27-летним шведом является двусторонним (зарплата в НХЛ 750 тысяч долларов, в АХЛ — 150 тысяч).

В минувшем сезоне Стремвалль играл за минское «Динамо», набрав 32 (19+13) очка в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В КХЛ он также выступал за «Сочи» и СКА. Всего в его активе 103 (60+43) очка в 151 матче в регулярках и Кубке Гагарина.

ХК Каролина Харрикейнз
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