«Сент-Луис» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Виннипег» с 12 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 11 очками — на 11-й строчке.

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