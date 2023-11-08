«Айлендерс» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Айлендерс» со счетом 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Миннесота» с 12 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Айлендерс» с 13 очками — на девятой строчке «Востока».

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