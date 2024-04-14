«Сент-Луис» обыграл «Сиэтл», Торопченко сделал результативную передачу

«Сент-Луис» дома обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев забили Каспери Капанен, Джордан Кайру, Брэйден Шенн и Натан Уокер. Российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко сделал результативную передачу.

Единственную шайбу гостей забросил Джаред Маккэн.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 91 очком в 81 матче. «Сиэтл» идет на 11-й строчке с 79 очками в 80 играх.