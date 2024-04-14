Овечкин с сыном провел тренировку в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на домашнем льду команды провел тренировку вместе с сыном Сергеем.

«Вашингтон» 16 апреля дома сыграет с «Бостоном» в регулярном чемпионате НХЛ. Начало матча — в 02.00 по московскому времени.

В текущем сезоне в активе Овечкина 64 (30+34) очка в 77 матчах за «Кэпиталз».