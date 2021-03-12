«Сент-Луис» провел предварительные переговоры по новому контракту со Шворцем
12:39
«Сент-Луис» намерен продлить контракт с нападающим Джейденом Шворцем. Стороны уже провели предварительные переговоры, сообщает TFP.
Соглашение 28-летнего канадца истекает в конце нынешнего сезона. В регулярном чемпионате он успел провести 14 матчей и набрал 9 (2+7) очков.
Шворц был выбран «Сент-Луисом» на драфте-2010 под общим 14-м номером. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2019 году.
По нынешнему контракту форвард получает 5,35 миллиона долларов за сезон.
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