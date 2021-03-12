НХЛ планирует возродить практику проведения матчей в Европе и сделать это уже осенью этого года. Правда эти планы до сих пор остаются под вопросом из-за ограничений, введенных как в Северной Америке, так и в Европе в рамках борьбы с COVID-19.

«Если по каким-либо причинам мы не сможем провести эти матчи осенью этого года, тогда я очень надеюсь, что они состоятся в следующем сезоне», — сказал заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли пресс-службе НХЛ.

Напомним, что матчи НХЛ проходили в шести странах (Великобритания, Германия, Финляндия, Чехия, Швеция и Япония) и восьми городах.