НХЛ планирует возродить практику проведения матчей в Европе
11:54
НХЛ планирует возродить практику проведения матчей в Европе и сделать это уже осенью этого года. Правда эти планы до сих пор остаются под вопросом из-за ограничений, введенных как в Северной Америке, так и в Европе в рамках борьбы с COVID-19.
«Если по каким-либо причинам мы не сможем провести эти матчи осенью этого года, тогда я очень надеюсь, что они состоятся в следующем сезоне», — сказал заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли пресс-службе НХЛ.
Напомним, что матчи НХЛ проходили в шести странах (Великобритания, Германия, Финляндия, Чехия, Швеция и Япония) и восьми городах.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/next-nhl-season-divisions-fully-at-normal/c-322416520
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...