«Сент-Луис» победил «Чикаго», Аллен сыграл на ноль

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сент-Луису» — 0:2. Отличились Роберт Бортуццо и Алекс Пьетранджело. У Ивана Барбашева 4 минуты штрафа, бросок в створ, 4 силовых приема и блок-шота за 14.06 на льду. Джейк Аллен второй раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 29 бросков.

«Сент-Луис» с 92 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» (70) — 12-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сент-Луис» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Бортуццо — 2 (Шенн, Шворц), 26:41 — 0:1. Пьетранджело — 14 (Шворц, Блэй), 45:37 — 0:2.

Вратари: Кроуфорд (56:53) — Аллен.

Штраф: 11 — 25.

Броски: 29 (7+13+9) — 26 (7+10+9).

Наши: — - Барбашев (14.06/1/0).

9 марта. Чикаго. United Center.